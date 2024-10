Morto in un incidente Federico Asta, il pasticcere dei vip di Bologna: stava portando dolci ai volontari dell'alluvione

E' morto in un incidente stradale Federico Asta, 34 anni, noto pasticcere di Bologna. Ancora da chiarire le cause dello schianto avvenuto lunedì sera in via Salvemini, all'incrocio con via Einaudi. Lo scooter di grossa cilindrata Yamaha è andato a scontrarsi con un Suv Honda che stava svoltando lungo la strada. Per l'impatto Federico Asta è stato sbalzato a terra: per lui non c'è stato nulla da fare. Asta stava andando a consegnare dolci per i volontari che si stavano adoperando dopo l'alluvione che ha devastato Bologna.