Morta per trattamento estetico al seno, l'indagata: "Fatta l'iniezione, non potevo crederci"

Ho capito quello che era successo e che mi stavano cercando solo il giorno dopo, e non riuscivo a credere a una cosa così terribile". È il racconto fatto ai carabinieri da Pamela Andress, 50 anni, la persona autrice del trattamento estetico, con una puntura al seno,di Maranello, nel Modenese. Pamela Andress è indagata a piede libero per esercizio abusivo della professione, omissione di soccorso e morte in conseguenza di altro reato.

Leggi Anche Nel Modenese 35enne muore dopo un trattamento estetico al seno in casa: si costituisce la responsabile

La 50enne, che non è una estetista, conosceva Samantha Migliore perché entrambe di Napoli e, già in passato, racconta il legale della 50enne alla Gazzetta di Modena, avrebbe praticato un trattamento estetico. "Avevano parlato di soldi - ha spiegato l'avvocato - ma non erano state pattuite cifre e comunque non aveva ricevuto denaro. Il trattamento alla fine è stato fatto in amicizia. La mia assistita è sconvolta, e non è vero che è fuggita".

Tra le prime ipotesi del

decesso di Samantha Migliore forse uno shock anafilattico

o un arresto cardiocircolatorio, ma soltanto l'autopsia chiarirà le cause. Il marito della vittima, presente in casa al momento del trattamento estetico, ha raccontato che quando la moglie si è sentita male, la 50enne è andata via dicendo di dover fare una telefonata e consigliando di dare acqua e zucchero. Secondo l'uomo, per l'intervento erano stati chiesti circa 1.200 euro.