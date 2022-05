Samantha Migliore, parla un'altra cliente di Pamela: "Viva per miracolo, ma spesso è anche colpa nostra"

"Non colpevolizzo Pamela, la pistola in testa per farci fare il silicone non ce l'ha messa.

La colpa è a metà

Mattino Cinque News

Pamela Andress

: sua, ma anche nostra". A "" Madga racconta la sua esperienza con, la transessuale che, a Maranello, ha effettuato il trattamento estetico per cui è morta Samantha Migliore

"Ero consapevole che il silicone fosse bandito dal commercio, ma mi sono sottoposta comunque all'intervento, di mia spontanea volontà.

Sono stata incosciente

prime complicazioni subito dopo l'operazione

miracolata

ho un problema a un arto

", continua l'intervistata, che ha iniziato ad avere le. "Mi sento una. Ho fatto il silicone due anni fa e da allora, il destro, che mi porterò dietro per tutta la vita".