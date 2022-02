Modena: vogliono sangue No vax per il figlio, sospesa la potestà genitoriale

Il tribunale per i minorenni di Bologna ha sospeso provvisoriamente la potestà genitoriale ai coniugi del Modenese che, per motivi religiosi, vogliono solo sangue No vax per il figlio.

Il bambino ha bisogno infatti di trasfusioni di sangue per un intervento chirurgico dovuto a una cardiopatia. E' stato nominato, come tutore del piccolo, il servizio sociale competente per territorio.