Bimbo ricoverato a Bologna, la famiglia: "Per la trasfusione solo sangue No vax"

È finita davanti al giudice tutelare la vicenda di un bambino ricoverato al policlinico Sant'Orsola di Bologna: il piccolo deve infatti subire un delicato intervento chirurgico al cuore, ma la famiglia, del Modenese, è No vax e rifiuta trasfusioni di sangue da donatori vaccinati contro il Covid-19. La famiglia ha cercato di trovare volontari No vax che donino il proprio sangue, ma l'ospedale si è opposto e i genitori si sono rivolti a un avvocato.

"Vogliamo solo sangue no vax"- La bufera scoppia qualche settimana, come riferisce il quotidiano la "Gazzetta di Modena" quando ai medici bolognesi viene detto che i genitori del piccolo si rifiutavano categoricamente di accettare sangue proveniente da donatori vaccinati contro il Covid-19. La pretesa della famiglia no vax sarebbe quella che il sangue che dovrà essere trasfuso sia prelevato solo da persone che non si siano sottoposte alla profilassi.

L'appello sui canali no vax - I genitori del piccolo paziente avrebbero sollevato il polverone non solo in corsia ma anche in ambienti contrari alle vaccinazioni: su alcune chat avrebbero tentato di reclutare volontari non immunizzati pur di avere per il proprio figlio dei donatori "adatti" secondo le loro convinzioni. A quel punto il Sant'Orsola, in accordo col centro trasfusionale, si sarebbe opposto: "le donazioni di sangue devono seguire protocolli di legge molto rigidi e molto precisi, proprio per garantire sicurezza". La famiglia a quel punto si sarebbe rivolta agli avvocati. Adesso sarà un giudice a pronunciarsi sulla vicenda.