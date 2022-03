Modena, spray urticante in discoteca per rapina: panico e due arresti 

Due 18enni del Modenese sono stati arrestati dopo aver seminato il panico in una discoteca del capoluogo spruzzando spray urticante per rapinare alcuni dei giovani presenti nella notte tra sabato e domenica.

Dopo che la sostanza è stata diffusa nell'aria, centinaia di giovani si sono precipitati verso l'uscita, ma per fortuna non ci sono stati feriti travolti dalla calca. Dopo la fuga sono stati almeno quattro i giovani che hanno scoperto di non avere più addosso le collanine d'oro, e che hanno denunciato il fatto alle forze dell'ordine. I due arrestati potrebbero dover rispondere non solo di rapina, ma anche di lesioni personali perché alcuni dei giovani presenti in discoteca si sono sentiti male.