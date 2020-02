Modena, niente più pagelle: a scuola arrivano i voti con gli emoticon

Novità per gli alunni di due prime dell'istituto comprensivo Rodari di Modena: i voti delle pagelle del primo quadrimestre, infatti, saranno sostituti dalle emoticon. Saranno i bambini a dare una valutazione a se stessi. Le loro schede, poi, saranno confrontati con quelli dei rispettivi maestri per arrivare a un unico giudizio condiviso. Per ora è una sperimentazione, ma se avrà successo sarà estesa anche ad altre classi.