Modena, la titolare di un hotel: "Stop alla stagione sciistica? Regalo la mia struttura"

"Dopo questa beffa dello stop allo sci regalo il mio hotel: non vado più avanti". Così, tra la provocazione e lo sconforto, protesta Angela Di Giorno, proprietaria dell'albergo Siren di Fanano, sull'Appennino modenese. Senza stagione turistica e quindi senza turisti, restano però da pagare bollette per riscaldamento e spazzatura. Così, in segno di resa, annuncia di regalare la sua struttura.