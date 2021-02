Piste da sci, in Val Vigezzo impianti aperti: “Non si chiude con un comunicato stampa”

Il Piemonte nell’occhio del ciclone per aver tenuto aperte le piste da sci della Val Vigezzo, a Verbania, nonostante la decisione del ministro della Salute Speranza di chiudere, o meglio di non riaprire gli impianti dopo la lunga chiusura. “Non si chiude con un comunicato stampa la sera prima” ha spiegato in diretta a "Mattino Cinque" Luca Mantovani, amministratore delegato del comprensorio.

“Non c’era nessuna ordinanza ministeriale che diceva di chiudere” ha spiegato ancora. Dietro di lui, la cabinovia è ancora in funzione: “Si tratta di un mezzo di trasporto, non va per gli sciatori amatoriali perché nel frattempo l’ordinanza è arrivata, possono salire i ciaspolatori – spiega – o chi vuole andare al rifugio e mangiarsi una polenta”.

La decisione di chiudere le piste da sci, arrivata dopo il parere contrario del Cts, è stata presa domenica sera a poche ore dalla riapertura, comunicata un paio di settimane prima.