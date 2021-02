Sci, Garavaglia: "E' evidente che la stagione è finita" | "La scelta di Speranza è stata una mancanza di rispetto"

Secondo il ministro del Turismo Massimo Garavaglia "è evidente che la stagione sciistica è finita". Garavaglia lo ha detto commentando l'ordinanza che ha prolungato fino al 5 marzo lo stop degli impianti. "Abbiamo sentito gli operatori - ha chiarito -. Pensare di mettersi in campo dopo il 5 marzo senza certezze oggettivamente non ha senso. Stiamo già raccogliendo le prime istanze concrete ed è importante inserirle nel decreto Ristori".

Lo stop del governo non ferma lo sci alla Piana di Vigezzo, 1.720 metri nel Comune di Craveggia (Vco), nell'omonima valle Vigezzo, in alta Ossola. Nonostante la decisione del ministro Speranza, i gestori della stazione sciistica hanno deciso di aprire gli impianti. "Ancora venerdì la Regione ci aveva assicurato l'apertura e noi abbiamo predisposto tutto, in sicurezza, per riaprire. E così lo abbiamo fatto", dice Luca Mantovani, uno dei titolari della società che gestisce gli impianti nella valle piemontese a ridosso del Canton Ticino.

Garavaglia contro Speranza: "E' mancato il rispetto per gli operatori" - Nell'ordinanza del ministro Speranza sullo sci "è mancato il rispetto per i lavoratori della montagna. Per l'Italia serve un modello buono, come quello del Veneto". Questo il duro parere del ministro del turismo, Massimo

Garavaglia. "Non entro nel merito del metodo - ha aggiunto - ma non può funzionare cosi'". "Invece del bonus monopattino, parliamo di incentivi per chi lavora in montagna. Non si deve parlare di turismo, ma di industria del turismo", ha concluso Garavaglia, precisando che "il ministero del Turismo è stata una richiesta esplicita di Salvini. Soddisfatti che Draghi l'abbia accolta".

"Il governo ha creato un danno che va indennizzato" - "C'è stato un danno per una scelta del governo e i danni vanno indennizzati", ha detto ancora Garavaglia dopo un incontro con gli operatori della montagna, i rappresentanti degli enti locali insieme al presidente della Lombardia Attilio Fontana e in collegamento il ministro delle per gli Affari regionali Mariastella Gelmini e il governatore del Piemonte Alberto Cirio.