ansa

Una donna di quarant'anni ha perso la vita questa mattina, in un incidente sul lavoro avvenuto in un'azienda che si trova in via Panaria a Camposanto, in provincia di Modena. La vittima è rimasta incastrata in un macchinario, una fustellatrice. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118, ma purtroppo per la lavoratrice non c'era più nulla da fare.