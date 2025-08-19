Modena, auto distrutta da un cinghiale: la Regione condannata al risarcimento

La vicenda giudiziaria si è chiusa dopo 15 anni. In principio il tribunale di Modena aveva respinto la richiesta di risarcimento dell'automobilista, che però non si era arreso e in Appello aveva visto riconosciute le sue ragioni, come riporta la Gazzetta di Modena: la Corte di Bologna decise di condannare al risarcimento Regione e Comune, ma non la Provincia.