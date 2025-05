L'allarme di Coldiretti: "Cento cinghiali assediano un agriturismo nel Barese"

Secondo l'associazione degli agricoltori la Puglia è "invasa da 250mila cinghiali", che in alcuni casi "si spingono nei centri urbani, fra macchine in sosta, carrozzine con bambini e anziani che vanno a fare la spesa", specialmente in aree quali Murgia barese e tarantina, Gargano e subappennino dauno. Tra le colture devastate dai cinghiali ad Altamura: lenticchie, cicerchie, fave, piselli, ortaggi e uva su vite a spalliera. I danni stimati in Puglia superano i 30 milioni di euro annui.