Modena, 87enne raggirata e derubata da una donna incontrata per strada

La signora Rina ha 87 anni e vive a Modena e pochi giorni fa è stata raggirata da una giovane ladra, che, facendo finta di aiutare la signora con la spesa, ha approfittato della situazione e l’ha accompagnata fino a casa. Una volta entrata, ha iniziato a fare molte domande alla proprietaria, chiedendo quali fossero le sue abitudini e quante volte - per esempio - venisse la donna delle pulizie.



Approfittando della distrazione della signora, che stava sistemando gli acquisti, l’ha derubata dei contanti che Rina aveva in borsa. Ma le telecamere sistemate in casa hanno registrato tutto, incastrando la giovane malvivente. “Si è avvicinata a me nei pressi del supermercato – racconta Rina ai microfoni di “Pomeriggio Cinque” – e mi ha accompagnato a casa. Una volta entrata ha iniziato a fare domande sulla mia famiglia. Mi spiace perché mi sono sempre considerata sveglia. Non accadrà più”.