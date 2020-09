Minaccia moglie e figli, 47enne arrestato da polizia a Reggio Emilia

Minacciava la ex moglie e i figli di ammazzarli e di "metterli sulla sedia a rotelle": un 47enne è stato arrestato dalla polizia a Reggio Emilia con l'accusa di stalking reiterato. L'uomo era recidivo: nel 2007 finì in manette e fu condannato sempre per atti persecutori: ai tempi venne fermato nei pressi dell'abitazione della donna e trovato in possesso di una bottiglia di acido con la quale aveva minacciato in più occasioni di sfregiare la ex.