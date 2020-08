Brindisi, colpito con l'acido al culmine di una lite con la moglie: grave 52enne 

Un uomo di 52 anni è rimasto gravemente ferito al busto a causa di ustioni provocate da acido muriatico. Stando a quanto ricostruito dalla polizia, sarebbe stato aggredito dalla moglie al culmine di una lite avvenuta per strada, al rione Commenda di Brindisi. L'uomo, ricoverato in prognosi riservata, sarebbe in condizioni gravissime. Anche la donna ha necessitato di cure mediche per ustioni alle mani.