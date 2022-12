Migranti, Ocean Viking attracca a Ravenna: 113 a bordo, 23 donne e 35 minori

I profughi sono stati accolti dal grido "Welcome to Itay" di alcuni attivisti di Mediterranea Saving Humans. Dopo le operazioni sanitarie sull'imbarcazione, i passeggeri sono stati fatti sbarcare per gli ulteriori controlli. Ai bambini sono stati regalati dolciumi e anche scarpe e stivali da parte dei volontari della Croce rossa.

Donne e minori scesi per primi Le prime a scendere sono state le donne, 23 in tutto, una delle quali in stato avanzato di gravidanza e i bambini. Ci sono 35 minori non accompagnati. Tutti - donne, uomini e bambini - toccano terra senza scarpe e avvolti nelle coperte o in ampi giacconi, portando con se sacchi azzurri con i loro pochi averi. Subito il personale della Croce Rossa fornisce loro stivali, scarpe e ciabatte, suddivisi per misure. Un'operatrice con un costume da clown insieme a una manciata di colleghi ha anche portato una grande scatola di dolciumi.

L'accoglienza Man mano che scendono, i migranti vengono fatti entrare nella tensostruttura del terminal, un grande capannone riscaldato che corre per 200 metri lungo la banchina, dove si trovano i presidi medici (vengono subito effettuati i test Covid e i positivi divisi dai non positivi), un'area sociale per rifocillarsi e quella per l'identificazione. C'è anche un neonato di 17 giorni.

Assistenza medica I diversi presidi medici sono stati sistemati lungo circa 200 metri di banchina: due tende del 118, tre ambulatori e due aree di attesa separate, una per i casi Covid e una per i non Covid. Ci sono poi gli operatori e i clown della Croce rossa. Panettoni, latte, bevande calde, caffè, giocattoli e indumenti sono pronti per i nuovi arrivati.