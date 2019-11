Maltempo, piena del Po: chiusi due ponti nel Reggiano

Programmata la chiusura di due ponti nel Reggiano in concomitanza del transito della piena del Po , prevista per le 17. La misura riguarda il ponte tra Guastalla e Dosolo e quello tra Boretto e Viadana, chiusi al traffico per tutti i mezzi. Si prevede che la piena del fiume si avvicini, all'idrometro di Boretto, al livello di 7,5 metri. Chiuse anche la Strada provinciale 111 Asse di Val D'Enza e la Sp 35 Guastalla-ponte Po.

Veneto Il maltempo continua a colpire anche il Veneto, dove una strada ha inghiottito una carreggiata nel Veneziano. La Protezione Civile ha dichiarato l'Allerta Rossa in relazione all'atteso transito dell'onda di piena del fiume Po fino alle 14 del 30 novembre.

Toscana Dopo una breve tregue anche in Toscana, a partire dalle 12 di domani, sono in arrivo piogge e temporali. La sala operativa unificata delle protezione civile regionale ha emesso un codice giallo che scatterà dalle 10 di domani fino alle 24. La pioggia interesserà tutto il territorio regionale e le precipitazioni si intensificheranno e si estenderanno dalla costa verso le zone interne, in particolare a partire dal pomeriggio.

PiemonteSituazione critica In Piemonte, dove ci sono almeno 130 strade chiude, oltre 570 sfollati e altre 395 persone isolate, "Purtroppo abbiamo ancora una vittima, che si unisce alle due di un mese fa - ha spiegato l'assessore alla Protezione civile della Regione Piemonte Marco Gabusi -. Mentre possiamo dire che sta finendo l'emergenza per quanto riguarda i bacini idrogeologici, continua quella dei movimenti franosi che sono ancora in atto".