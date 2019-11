Maltempo, voragine sulla Torino-Piacenza: un'auto la evita

Una voragine di una decina di metri si è aperta sull'autostrada A21 Torino-Piacenza, tra Asti e Villanova. Un'auto in transito in quel momento è riuscita ad evitarla per un soffio. La polizia stradale ha bloccato il traffico. Il terreno è sprofondato a causa della pioggia incessante che da giorni si sta abbattendo su tutto il Piemonte.