Maltempo in Emilia Romagna, chi sono le nove vittime

Nelle ore in cui la pioggia battente ha flagellato con veemenza la Romagna, a perdere la vita nel Cesenate, oltre alla coppia di Ronta, sono stati un anziano rimasto vittima di un malore fatale in zona Ponte Vecchio e il 77enne Riccardo Soldati, colpito da un costone franato da una collina allentata dal maltempo, mentre si trovava con la moglie nel giardino della sua casa a Casale di Calisese, tra Cesena e Montiano.

Tre morti a Forlì

Sempre in Romagna, sono state tre le persone morte per il maltempo a Forlì: Vittorio Tozzi, di 75 anni, è annegato nella sua abitazione dopo l'esondazione del fiume Montone. Era sceso in cantina per provare a salvare i suoi coniglietti. Poi, nel quartiere Cava, è morta una coppia di coniugi, Franco Prati, di 64 anni, e la moglie Adriana Mazzoli, di 53 anni. I loro corpi sono stati rinvenuti dai carabinieri nella loro abitazione in via Padulli.