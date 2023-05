Riccione allagata, pronto soccorso inagibile e centinaia di richieste di aiuto: salvate due persone

"L'ospedale ha retto bene, tutti si sono dati da fare, il personale addetto al servizio di pulizia ha lavorato con ogni mezzo per liberare i locali e per ritardare l'allagamento. Le prestazioni degli ambulatori sono state tutte effettuate fino alle 10.30, dopodiché i pazienti sono stati accompagnati all'unica uscita dell'Ospedale rimasta agibile, quella dove c'è il punto Avis". A spiegarlo la direttrice del nosocomio, Bianca Caruso.

La protezione civile, accorsa con i suoi mezzi per liberare i locali allagati, continua a monitorare la situazione.

Salvate due persone

Intanto i centralini dei vigili del fuoco di Rimini sono praticamente intasati dalle chiamate per scantinati allagati e cantine inagibili per l'acqua. Le richieste di aiuto arrivano soprattutto da persone rimaste bloccate a causa dei sottopassi allagati. In viale La Spezia i vigili del fuoco attorno a mezzogiorno hanno tratto in salvo due persone disabili che rischiavano di annegare. Per raggiungerle hanno dovuto impiegare i gommoni e sono riusciti a salvarle. La situazione è "in netto peggioramento" secondo il Comune. La sindaca Daniela Angelini ha consigliato ai cittadini di "non muoversi di casa".