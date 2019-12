Maltempo, allerta arancione in Emilia Romagna e Veneto

Ancora instabilità in Italia per il passaggio di una perturbazione di origine atlantica che da ovest si sposta verso levante estendendo i fenomeni alle regioni centrali peninsulari, con piogge e temporali anche intensi. Permane l'allerta arancione in Emilia Romagna e Veneto. Allerta gialla su Lazio, Toscana, Umbria, Abruzzo, Marche centro-settentrionali, sul Molise, su Liguria centro-orientale e su settori meridionali della Lombardia.