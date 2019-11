Maltempo, esonda fiume a Porto Torres: chiusi strade e ponti

Allarme maltempo a Porto Torres per l'esondazione del Rio Mannu. Il fiume ha rotto gli argini nelle zone di Ponti Pizzinnu e Ponte Romano, allagando aziende agricole, abitazioni e diversi terreni coltivati. Chiusa al traffico la zona compresa tra via Vespucci e via Monte Agellu, mentre la polizia locale ha chiuso il Ponte Romano in via precauzionale. Il fiume è salito un metro e mezzo oltre gli argini: non succedeva da oltre 40 anni.