Imola, la figlia si toglie la vita e il padre ne conserva il corpo nella vasca da bagno per 40 giorni

Ansa

Una 42enne è stata ritrovata morta dentro la vasca da bagno dell'appartamento in cui viveva con il padre a Imola (Bologna). Secondo i carabinieri, la vittima si sarebbe suicidata una quarantina di giorni fa a causa di "gravissimo disagio sociale" che stava vivendo. Il padre l'avrebbe nascosta per tutto questo tempo perché "non se la sentiva di perderla per sempre, considerato che l'andava a trovare ogni giorno per tenerla pulita".