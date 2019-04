Frontale tra due auto nel Piacentino: gravi due bambine

Sono molto gravi le condizioni di due bambine di due e tre anni che, nella tarda serata di lunedì, erano a bordo di un'auto rimasta coinvolta in un incidente avvenuto vicino a Fiorenzuola, in provincia di Piacenza. In prognosi riservata anche la madre che era in macchina con loro. A causare lo schianto sarebbe stato il sorpasso lungo un rettilineo di un'altra vettura, guidata da una donna che sarebbe risultata positiva all'alcol test.