Ferrara, cerca vendetta per il figliastro ma viene ferito a morte in un bar: fermati il titolare e suo padre

La rissa culminata nella tragedia

Una notte da far west quella vissuta a Ferrara, in una zona di locali e di giovani, tanti increduli accorsi vicino all'area transennata dalle forze dell'ordine. In base a quanto ricostruito, Davide Buzzi accusava i titolari del bar di non aver allertato per tempo i soccorsi nella notte tra il 12 e il 13 agosto quando il suo figliastro di 19 anni morì, proprio in via Bologna, dopo aver accusato un malore. Per questo caso una delle ipotesi investigative fu che il giovane avesse assunto poco prima della cocaina che potrebbe aver esacerbato un difetto congenito al cuore, a lui già noto per un episodio precedente. Così Buzzi, venerdì sera, accompagnato dal cugino del figlio, avrebbe cercato in qualche modo vendetta per la morte del ragazzo.