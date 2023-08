Terni, rissa sfiorata in Consiglio comunale: sindaco contro consigliere

Ad accendere la scintilla, le critiche rivolte all'amministrazione in merito al bilancio e al piano di assunzioni della polizia locale da parte del consigliere FdI Masselli, sfidante di Bandecchi alle ultime elezioni e già assessore comunale al Bilancio nella precedente consiliatura. "Proverei vergogna a essere nei banchi dell'opposizione di Fratelli d'Italia. Specialmente lei, Masselli, ha gestito la cassa per 5 anni, si deve vergognare di dire che oggi servano i soldi", ha risposto Bandecchi, intimando poi allo stesso Masselli di smettere di ridere altrimenti "le volano via tutti i denti dalla bocca". Un frase che ha provocato le proteste del capogruppo FdI, Marco Cecconi, contro il quale Bandecchi si è scagliato lasciando la sua postazione. A quel punto è intervenuta la polizia locale, che ha bloccato Bandecchi portandolo fuori dall'Aula.

Seduta ripresa dopo attimi concitati

Dopo alcuni minuti di sospensione, la seduta è ripresa e si è conclusa regolarmente. In aula sono tornati sia Bandecchi sia tutti i consiglieri che erano già presenti. Il vicesindaco Riccardo Corridore, prendendo la parola, ha stigmatizzato l'accaduto. "E' stato un esempio negativo che non dovrà ripetersi", ha detto giustificando la reazione del sindaco in quanto "dai consiglieri di FdI c'è una continua provocazione". Nel corso della seduta ha ripreso la parola anche lo stesso Bandecchi, non facendo cenno all'accaduto, ma parlando dell'assunzione di nuovi agenti della polizia locale che l'amministrazione intende fare.