Monza, accoltella il vicino dopo una lite per i cani: arrestato dalla polizia

Ha accoltellato un vicino a Monza, dopo un diverbio perché i cani del ferito disturbavano.

L'aggressore, 60enne, con precedenti per spaccio di droga, furto, rapina, minacce e possesso di oggetti atti a offendere, è stato arrestato per tentato omicidio dagli agenti di polizia della Questura di Monza e Brianza. L'uomo non è nuovo a episodi di disturbo all'interno del condominio nella città brianzola e, spesso ubriaco, si era reso protagonista di accese discussioni con i condomini che spesso terminavano con minacce di morte.