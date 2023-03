Ferrara, il sindaco denuncia la scritta "Ebreo" sul muro di un negozio: "Gravità assoluta"

"Un gesto di gravità assoluta che offende l'intera città e la sua storia.

Ci siamo attivati per la rimozione delle scritte e per segnalare agli organi competenti l'accaduto, sperando che i responsabili siano individuati e severamente puniti". Così il sindaco di Ferrara Alan Fabbri, dopo che sul muro di un negozio è comparsa la scritta "Ebreo" con la freccia rivolta alla vetrina. "Non lasceremo che questo gesto possa gettare discredito sulla città. Ringrazio chi ha prontamente segnalato l'accaduto, consentendoci di intervenire tempestivamente", ha aggiunto Fabbri, che dichiara solidarietà al commerciante e alla comunità ebraica cittadina.