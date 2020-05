Fase 2, Comune Rimini pronto a far chiudere prima i locali

Per impedire sul nascere gli assembramenti, come quelli verificatisi durante il weekend nel centro storico, il Comune di Rimini è pronto a "far chiudere anticipatamente, alla sera, i locali della zona della Vecchia pescheria". Lo annuncia l'assessore alla Sicurezza Jamil Sadegholvaad. "Ridurre l'affluenza di pubblico è una misura difficilmente attuabile - spiega -. Crediamo che l'unica soluzione sia far chiudere i locali intorno alle 21:30". Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui