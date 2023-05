Faenza, vasto incendio in una distilleria: colonna di fumo visibile da chilometri

A Faenza (Ravenna) un vasto incendio è divampato nella distilleria Caviro.

La colonna di fumo è visibile da diversi chilometri di distanza. Sul posto sono intervenute varie squadre di vigili del fuoco, per domare le fiamme e per agevolare l'evacuazione dell'imprese vicine. "In questi minuti abbiamo appreso che purtroppo una grande azienda nella zona di via Morgagni è stata interessata da un grosso rogo. I soccorsi sono sul posto per evacuare i lavoratori delle aziende vicine e intervenire", ha scritto sui social il sindaco Massimo Isola.