Dramma a Modena, bimba di 4 anni cade dal balcone e muore

La piccola, di 4 anni , ha fatto un volo di 7 piani ed è deceduta sul colpo. Sul posto sono intervenute le squadre del 118 e della polizia scientifica. Per il momento sono esclusi scenari differenti da quello di un incidente.

Collisione in volo tra ultraleggeri, due morti a Trani

Giornata della legalità, "nel 1992 furono due i Paolo Borsellino uccisi dalla mafia, ma per mio fratello neanche il processo"

"Io sono No Mafia", 30 anni dalle stragi di Capaci e via D’Amelio

Roma, incendio in un appartamento: una vittima

Le urla della madre -

Il dramma è avvenuto di un palazzo in via Cardarelli a Modena, alle porte del centro della città. A quanto si apprende dalle forze dell'ordine sul posto, la bimba era in casa con la mamma, una donna nigeriana, e due fratelli. A chiamare il 118 e la polizia sono stati i vicini attirati dalle urla della madre.

Il dramma del padre -

La famiglia era già stata colpita da una tragedia: due anni fa, infatti, il padre della piccola era morto a causa di un infortunio sul lavoro.