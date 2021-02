Donna uccisa nel Ferrarese, il compagno fermato nella notte

A chiamare i carabinieri denunciando il delitto era stato proprio il compagno, riferendo di aver trovato la donna esanime nel bagno dell'appartamento che i due condividevano. Quando i soccorritori del 118 erano arrivati sul posto, non avevano potuto far altro che constatare il decesso: Rossella Placani era riversa a terra in una pozza di sangue, colpita con un'arma che non è ancora stata ritrovata.

Ai militari l'artigiano ha raccontato che domenica sera tra lui e la compagna c'era stato un litigio e che lui era andato via e ritornato la mattina successiva, trovando la donna già morta. Nella casa, però, gli investigatori non hanno trovato segni di effrazione.