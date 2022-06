Crevalcore (Bologna), picchia la moglie perché prende la pillola anticoncezionale: lui voleva altri figli

La donna in lacrime con il bambino -

I militari della stazione di Crevalcore hanno raggiunto l'abitazione della famiglia, in campagna, trovando la donna spaventata e in lacrime, con il figlio di tre anni tra le braccia. A loro ha raccontato di essere stata picchiata dal marito perché si era rifiutata di avere con lui un rapporto sessuale.

Il racconto delle violenze

- Ha poi detto di essere stata aggredita dall'uomo per aver deciso di prendere la pillola anticoncezionale e di non aver mai avuto il coraggio di presentare denuncia. I carabinieri hanno notato che a terra c'erano stoviglie e piatti rotti, segni della lite tra i due coniugi. Soccorsa dal 118, la 23enne è stata accompagnata in ospedale, dove le sono stati dati 10 giorni di prognosi. Il 36enne è stato arrestato per maltrattamenti contro familiari e conviventi.