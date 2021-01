Covid, focolaio in una Rsa nel Ravennate: morte dieci suore

ansa

Dieci suore sono morte in una casa di riposo di Cervia (Ravenna), tutte colpite dal Covid. Nella struttura, che ospita soprattutto religiose, si è sviluppato infatti nelle scorse settimane un focolaio di coronavirus e le 45 ospiti sono state contagiate. Dieci di loro, tra gli 80 e i 93 anni, non sono sopravvissute. Le altre sono ora tutte negative tranne una, che non presenta però sintomi.