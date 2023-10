Cesena, studente e cane entrambi senza un arto cercano casa: "Per farci compagnia siamo monchi insieme"

Cercano casa a Cesena: l'appello di uno studente con cane: a entrambi manca un arto "Sì, lo so, sono vecchio per studiare ma per me le lauree sono come le tic tac, godi solo dalle tre in poi", racconta Yuri Prezzi. Lo studente bolognese ha già una laurea in Scienze motorie, ha conseguito la Magistrale in Attività fisica adattata ed è anche massoterapista.

Il 29enne è stato anche atleta paralimpico di nuoto, fa arrampicata sportiva, guida auto e moto.

"Con me ho un quadrupede, che in realtà è un tripode, perché per farci buona compagnia abbiamo deciso di essere monchi insieme - scrive Yuri Prezzi sui social. - Io sono un tranquillo ragazzo senza gamba, alla peggio sentirete saltellare al piano di sotto la notte quando vado in bagno, ma il resto del tempo sono tranquillo e lavoro mentre studio. La cagnolina non abbaia praticamente mai, ogni tanto confonde la sua ombra al vetro ma si spaventa e basta. Sono super sportivo, non fumatore e posso essere considerato come un fenicottero. Adotta anche tu un fenicottero e sii piacente agli occhi della società".