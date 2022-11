Cesena, ladri rubano la lettera che la mamma scrisse poco prima di morire: trovata dopo l'appello social della figlia

È l'appello che una 27enne di Cesena, Elisa Molari , aveva rivolto ai ladri che, giovedì pomeriggio, erano entrati in casa sua e, tra le altre cose, avevano rubato una lettera che la mamma della giovane aveva scritto al papà prima di morire. "So praticamente per certo che la non ritroveremo mai, ma se qualche buona anima dovesse trovarla, magari per terra, buttata via, vi prego di farmelo sapere", aveva aggiunto in un post sui social. Ora, proprio grazie al passaparola online, la lettera è stata ritrovata.

L'appello sui social - "Sono qui in ginocchio a fare un appello - aveva scritto la giovane sui social - Tanto inutile quanto disperato. Ci sono entrati 4 ladri in casa, mio fratello li ha visti personalmente uscire. Ovviamente ci hanno portato via tutto, ogni cosa, ogni ricordo che avevamo. Ma fra tutte le cose, una in particolare: una lettera. Una lettera scritta da mia mamma per mio babbo, l'ultimo ricordo di lei".

"E se il messaggio dovesse arrivare anche a voi quei quattro esseri senza cuore, vi auguro un giorno di pagare per tutto quello che ci avete fatto. Abbiate almeno, vi prego, la decenza, la pietà, di farci riavere quella lettera. Ha più valore di tutto quello che ci è stato rubato. Così, ci avete rubato un pezzo di anima", aveva aggiunto Molari.

"Mio padre la teneva lì in cassaforte assieme ai gioielli dei nonni, alle fedi dei miei genitori e agli orecchini del matrimonio. Ci hanno portato via tutto. Ma la cosa più preziosa è la lettera. In quelle parole era trasmesso tutto l'amore che mia madre provava per me, mio fratello e mio padre. Si era ammalata quando avevo 5 anni, di una malattia che non le avrebbe dato scampo. Scriveva che era dispiaciuta per come erano andate le cose. Esprimeva il suo dolore nel lasciare i figli piccoli, di 9 e 11 anni, a dover crescere senza una madre, e il marito da solo a occuparsi dei figli. Diceva che eravamo una famiglia molto unita e che l'amore ci avrebbe aiutati a superare i momenti difficili. Sperava che nonostante il dolore che dovevamo attraversare, saremmo diventati forti anche senza una mamma", aveva poi raccontato la 27enne al Resto del Carlino.

Il ritrovamento - Ad annunciare il ritrovamento della lettera è stata la stessa Molari. "La lettera è tornata a casa. Noi abbiamo sempre saputo di avere al nostro fianco un angelo che ci aiuterà sempre nel momento del bisogno, e il miracolo è appena accaduto", ha scritto la ragazza sabato mattina sui social.

"Siamo stati contattati questa mattina dal signore che ha fatto il ritrovamento della lettera sul ciglio della strada in zona Diegaro di cCesena. Gli abbracci, le lacrime e i ringraziamenti sono stati quasi superflui per la gioia che ci ha donato. Inutile dire che tutta la famiglia è al settimo cielo, nella disgrazia c'è stato un risvolto magico. Ringrazio infinitamente tutta Cesena per essersi data da fare per aiutarci nell'impresa. Dalle persone conosciute a quelle sconosciute, dalle più vicine alle più lontane, il potere della condivisione ha dato i suoi frutti".