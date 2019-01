Cesena, bimbo di 3 anni scappa dall'auto del padre: è investito e ucciso da un'altra vettura

Un bimbo di tre anni, di origini senegalesi, è morto investito da un'auto, nel Cesenate . Era in macchina col padre, tra la provinciale Cagnona e via Palmezzano, a San Mauro Pascoli: l'uomo ha accostato, per motivi non chiari. Il bimbo, su un seggiolino sul retro, è sfuggito alla sua attenzione, è sceso e ha attraversato: una vettura l'ha schivato, un'altra invece l'ha centrato. E' morto poi all'ospedale Bufalini di Cesena.

Il padre della vittima risiede con la famiglia nel centro del vicino comune di Savignano sul Rubicone. Era alla guida di una Audi A2 e stava percorrendo la provinciale 10 quando si è fermato per quella che viene definita un'emergenza, non meglio specificata. E' uscito dalla macchina e ha perso di vista per un frangente il figlioletto che era sul sedile posteriore, su un apposito seggiolino da bambini, ma non è chiaro se fosse legato e in che modo.



In ogni caso il piccolo e' sceso ed è finito in breve tempo in mezzo alla strada. Proprio in quel momento stavano arrivando altre auto. La prima è riuscita a evitarlo, mentre una Fiat Punto l'ha travolto ed è finita poi in un fosso. E' intervenuto il 118, ma inutile e' stata la corsa in ospedale, dove il bimbo non ce l'ha fatta.