Il sindaco di Cento (Ferrara) contro i bulli: multe ai genitori per fermarli

Il sindaco: "È anche un incentivo alla consapevolezza delle famiglie"

"L'idea nasce dall'esperienza che abbiamo avuto in questo anno e mezzo di amministrazione - spiega il sindaco Edoardo Accorsi - dove siamo stati chiamati a intervenire in diverse situazioni di bullismo, insieme alla polizia locale, alle forze dell'ordine e alla scuola. Questo è uno strumento in più, che dovremo testare e valutare se funziona, anche se non siamo la prima amministrazione che lo ha adottato". Accorsi sottolinea che questo nuovo strumento, discusso prima con forze dell'ordine e istituzioni scolastiche, che ovviamente dovranno accertare gli atteggiamenti intimidatori o aggressivi, "è anche un incentivo alla consapevolezza delle famiglie, che in alcuni casi tendono a ridimensionare il fenomeno del bullismo. In ogni modo - spiega - ci sarà anche la possibilità per i genitori di tramutare la multa in un progetto educativo e di recupero per il figlio". Il primo approccio del Comune, infatti, "rimane sempre quello educativo e di sensibilizzazione - conclude Accorsi - perché questo è un tema molto delicato".