Carabinieri arrestati a Piacenza, il maresciallo Orlando non risponde al Gip: "In 30 anni mai una sanzione"

Il maresciallo Marco Orlando, comandante della stazione Levante di Piacenza al centro di un presunto "sistema criminale", si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al Gip. "In 30 anni no ho mai avuto una sanzione disciplinare, come pensate si possa stare?", ha detto ai giornalisti all'uscita dal tribunale. A Piacenza sono in corso una serie di interrogatori.