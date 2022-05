Caso Samantha Migliore, parla un'altra cliente di Pamela Andress: "Costretta a fare visite specialistiche ogni sei mesi"

"Anche io come altre donne sono finita in questo calvario". Inizia così l'appello lanciato a

"Pomeriggio Cinque"

Pamela Andress

da Anna, un'altra donna rovinata, secondo la sua testimonianza, in seguito a un intervento estetico effettuato da, la transessuale che a Maranello ha effettuato il trattamento per cui è morta Samantha Migliore

"L'ho conosciuta tramite un'altra amica che aveva fatto un intervento al seno. E da incosciente mi sono fidata - esordisce nella trasmissione di

Barbara d'Urso

2 milioni di lire

siringhe

dolore terribile

, ricordando l'operazione effettuata in casa 19 anni fa e per la quale spese ben, in nero - Quando è entrata mi ha subito chiesto di mettere delle boccette nel frigorifero. Ha preso lee mi ha iniettato nel seno un liquido che io pensavo si sarebbe assorbito nell'arco di sei mesi. E invece... Ho sentito un, una scossa che è arrivata al cervello".

E ancora: "Dal 2013 sono costretta a fare risonanze, tac e visite specialistiche ogni sei mesi per il silicone iniettato dalla signora Pamela. Con il problema che mi ha causato

non posso avere la certezza di non avere tumori

ed essendo recidiva di questa malattia, è un problema".

Quando le viene chiesto per quale motivo in questi anni non abbia avanzato una denuncia, Anna risponde: "Non conoscevo nemmeno

il suo vero nome

molto attenti

, non sapevo come rintracciarla. Sono stata superficiale, non ero preparata e sono qua proprio per questo, per dire a tutti di stare".