Carpi, esplosione in un garage: un morto e un ferito grave

ansa

Una persona è morta e un'altra è rimasta gravemente ferita in un incendio divampato a Fossoli di Carpi, nel Modenese, in seguito a una violenta esplosione. Le fiamme si sono sviluppate nel garage di una casa di via Mar Tirreno. La vittima è deceduta dopo essere stata avvolta dalle fiamme. Al momento della tragedia, tra le 20 e le 21, entrambi stavano lavorando su un'automobile.