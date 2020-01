Bologna, sgomberata senza scontri l'ex caserma occupata da un centro sociale

I militanti avevano occupato l'edificio dopo lo sgombero ad agosto dalla sede "storica" in via Fioravanti e dopo che la lunga trattativa con il Comune per una nuova collocazione non aveva portato ad alcun accordo.

Disposto il sequestro dell'area di Cdp - L'11 dicembre il gip Domenico Panza, accogliendo la richiesta presentata dal procuratore capo Giuseppe Amato, aveva disposto un provvedimento di sequestro preventivo per la struttura, che è di proprietà di Cassa depositi e prestiti. A uno degli edifici gli attivisti hanno affisso uno striscione con la scritta "Comune e Cdp sgomberare per speculare".

Durante le operazioni di sgombero, uno dei portavoce di Xm24 ha detto ai cronisti: "Usciremo di qui se verrà organizzato un incontro con Comune e Cdp per discutere il futuro di questo spazio" e una decina di attivisti era rimasta all'intero della struttura. In poco tempo però anche gli ultimi miltanti si sono allontanati dal centro.