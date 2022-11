Bologna, fermato senza patente mostra foto di piante di cannabis ai carabinieri: arrestato

Nella gallery dello smartphone, però, oltre a quell'immagine, per errore, ha fatto vedere ai militari lo scatto di una piantagione di cannabis. Quando i militari della Compagnia di Molinella hanno chiesto conto della coltivazione, l'automobilista, che ha ammesso di avere consumato marijuana e che sarebbe stato trovato in possesso di droga, ha indicato il campo di un amico, un coetaneo anche lui bolognese.

Lì era stata coltivata la piantagione di cannabis presente nella gallery dello smartphone e le piantine erano già state raccolte. Perquisita, allora, l'abitazione del 22enne, i carabinieri vi hanno rinvenuto 210 grammi di marijuana, conservati in barattoli di vetro, un sacco di carta con 450 grammi della stessa sostanza e materiali per confezionarla.

L'operatore socio-sanitario, che lavora in una struttura privata, incensurato, è stato arrestato per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti e psicotrope. Su disposizione della procura, il 22enne è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida.