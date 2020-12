Bologna, ristoratore tiene aperto il suo pub per protesta: "In un mese 14 multe"

Quattordici multe, circa 6mila euro in un solo mese da pagare. È il costo della protesta di Mattia, il titolare di un pub di Bologna che ha deciso di protestare contro il Dpcm restando aperti. "Ci sembrava l'unica soluzione per poter andare avanti", spiega il il titolare del locale ai microfoni di "Fuori dal Coro".

Nonostante le multe Mattia è ancora aperto: "L'ultima multa è arrivata da poche ore - racconta - e c'è anche una denuncia penale a mio carico. Ormai non lo faccio più per una questione di lucro ma sto combattendo per i miei diritti e la mia dignità"