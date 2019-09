Bologna, nomade senza patente scoperta con 150 auto intestate

Sprovvista della patente di guida aveva però 150 automobili intestate a suo nome. La vicenda ha coinvolto una 26enne romena senza fissa dimora che risiede nel bolognese. Le vetture venivano utilizzate per commettere reati o come mezzo di fuga dopo le rapine. L'indagine, partita da Milano, ha portato il Nucleo radiomobile di Borgo Panigale (Bologna) a denunciare la donna per intestazione fittizia di veicoli e false dichiarazioni alla polizia. Per lei è scattata anche una multa da 80.000 euro .

Attività di compravendita dei veicoli - Dalle indagini è emerso che la donna possedeva una partita Iva per la compravendita dei veicoli: questa attività le permetteva di sfruttare la legge Dini, che consente di pagare la cifra agevolata di 100 euro per effettuare il passaggio di proprietà. Gli inquirenti non sanno ancora se la donna ricevesse dei soldi in cambio delle intestazioni fittizie. Per quanto riguarda le vetture, "alcune sono state impiegate per commettere reati come la truffa dello specchietto - conclude il comandante - mentre altre erano utilizzate dai malviventi per fuggire dopo aver commesso dei furti in appartamento".