Bologna, i gestori dei locali no Green pass: "Non spetta a noi chiederlo"

Sono molti i locali "ribelli" nel centro della città di Bologna, tutti presenti in un elenco su internet. Alcuni di questi la sera diventano delle vere e proprie discoteche, dove la certificazione verde obbligatoria non viene chiesta. "Non siamo forze dell’ordine, non possono ricadere su di noi determinate problematiche", dichiarano i gestori dei bar e ristoranti in questione ai microfoni di "Mattino Cinque".

"Noi non chiediamo il Green pass. Non spetta a noi chiederlo - continuano alcuni di loro - al massimo chiediamo di indossare la mascherina o rispettare le distanze".

L'inviato del programma di Canale 5 segnala, poi, alla polizia locale la mancata osservanza delle regole, ma nessuno si presenta.