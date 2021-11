Lomello (PV), si fingono sanitari per derubare gli anziani

A Lomello, in provincia di Pavia, alcune persone si sono finte sanitari per derubare gli anziani. Il sindaco Silvia Ruggia, che ha aiutato a rivelare molte di queste rapine lanciando l'allarme in rete, è intervenuta in diretta a "Mattino Cinque": "Quando vengo a conoscenza di qualche raggiro lo posto sui social del Comune, magari gli anziani non vedono queste comunicazioni ma i familiari e gli amici possono divulgare la notizia".

Il sindaco ha lanciato poi un appello: "Chiedo alle vittime di segnalare quanto accaduto così che possiamo riuscire a fermare questi raggiri". Gli autori dei furti si servono di mascherine imbevute di una sostanza narcotizzante per stordire la vittima e agire così indisturbati nel derubare il malcapitato.