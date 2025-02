Bologna, arrestato perché beccato col passamontagna sul tetto | Il giudice lo salva: "Non è un ladro, faceva parkour"

Quando, la mattina seguente, il giovane è comparso davanti al giudice, il suo avvocato difensore ha sostenuto la tesi dell'appassionato di parkour. "Non voleva compiere un furto, come dimostra il fatto che non ha provato a entrare in nessuna abitazione, limitandosi a camminarci sopra", ha affermato il legale. Il magistrato ha avvalorato la tesi della difesa, derubricando il tentato furto in violazione di domicilio. Il 27enne ha quindi ha patteggiato una pena di cinque mesi e 10 giorni di reclusione (pena sospesa) per la resistenza ai carabinieri.