Filippo Mosca estradato in Italia, trasferito nel carcere di Viterbo dopo la detenzione in Romania

Dopo quasi un anno e nove mesi di detenzione in Romania, Filippo Mosca è tornato in Italia e si trova in carcere a Viterbo. Il giovane trentenne di Caltanissetta era stato condannato a 8 anni e 3 mesi per traffico internazionale di sostanze stupefacenti, assieme all'amico Luca Cammalleri, e rinchiuso prima nel carcere di Porta Alba a Costanza. Con loro anche un'altra giovane italiana il cui nome non è mai venuto allo scoperto. Da luglio, sia Mosca che Cammalleri erano stati condotti nel penitenziario di Bucarest. La notizia del suo trasferimento in Italia è arrivata dalla madre Ornella Matraxia.